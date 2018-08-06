Гагарина высказалась о своем позоре на сцене

Полина Гагарина опозорилась на сцене в Омске. Артистка забыла слова своего хита, однако ей помогли зрители. После этого популярная исполнительница выложила видео и обращение.

Полина Гагарина выступила на празднике в честь дня рождения города Омска – ему исполнилось 302 года. Не обошлось без конфуза. Певица забыла слова своей песни "Спектакль окончен". Однако артистка с честью вышла из положения. Она рассмеялась, а один танцор из коллектива, выступающего с Полиной, стал ей активно подсказывать слова. Она даже сунула ему микрофон под нос, однако тот отказался в него петь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина выложила видео своего провала и в подписи поблагодарила за поддержку. "Омск, вы навсегда в моем сердце! А вы знаете, что такое забыть слова собственной песни на эмоциях? И какая волна положительных эмоций накрывает, когда вся площадь поет песню за тебя? Я вчера купалась в вашей энергии и получила невероятный заряд! Омичи, спасибо за ваши светлые улыбки, несмолкаемые овации и тепло сердец! Я к вам обязательно вернусь!" – написала Гагарина.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 5 Авг 2018 в 8:55 PDT

Подписчики поддержали певицу. "Обожаю", "Полина, Вы прекрасная и замечательно поете. Была на площади в тот вечер, осталась в восторге от Вашего выступления! Голосище, энергетика, свет от Вас идет – ух! Спасибо еще раз и удачи во всем!", "Полина настоящая!!! Счастливая!!!", "Вы украсили наш праздник! Спасибо за песни, за теплоту души, за искренность! Омичи – Ваши поклонники навеки, приезжайте с концертами, будем ждать!", "Зато живой голос", – высказались пользователи Сети.