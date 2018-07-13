Замужнюю Гагарину уличили в ревности к чужому мужчине

Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Елка подурачились за кулисами. Певцы наделали шуму.

В своем Instagram Сергей опубликовал несколько фото с коллегами по цеху после выступления в Государственном Кремлевском дворце. Исполнитель запечатлен в объятиях Полины Гагариной и Елки. Звезды манерно позируют фотографу, принимая гротескные позы. "От смеха болит живот😂", – добавил артист под постом.

Заметив снимок, Гагарина решила пошутить и написала в комментариях, что ревнует Сергея по той причине, что Елка прижимается к нему сильнее. "Ты за 20 мин до этой фотографии трогала мои накаченные груди и руки-базуки! Не жалуйся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – ответил артист.

Интернет-пользователи с удовольствием присоединились к обсуждению забавных кадров. Они отметили, что Полина и Сергей неплохо смотрятся вместе: "Не надо ревновать!))) он же хорошенький, вот и льнет!)))😍😘", "Сразу видно Полинка к Сережке не ровно дышит😂 Так то классный дуэт у вас))) ну Вы поняли))))", "умеете вы настроение людям поднять спасибо!!!!!😊🔥❤", "Вы такие все классные,а такие живые фото я просто обожаю,удачи вам всем во всем!"

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 12 Июл 2018 в 11:51 PDT

Многие отметили, что ревновать надо не Полине, а ее мужу – фотографу Дмитрию Исхакову. Влюбленные поженились в сентябре 2014 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие.

В интервью Полина признавалась, что Дмитрий покорил ее вниманием и заботой. Муж балует артистку завтраками в постель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания они приобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звезда подарила супругу дочь Мию.