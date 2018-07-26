Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза произвела фурор своими рассуждениями о том, что 10+10 будет 20. Представители отечественного шоу-бизнеса рассыпались в комплиментах малышке.

Максим Галкин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram с завидной регулярностью публикует фотографии и видео двойняшек – сына Гарри и дочери Лизы, которым в сентябре исполнится пять лет. Однако настоящей сенсацией стал ролик, где юная Лиза с умным видом рассуждает о том, почему 10+10 будет 20. "Новая арифметика от Лизы", – коротко подписал видео Максим Галкин.

Комментарии зашкалили. Не остались в стороне и представители российского шоу-бизнеса. Продюсер Иосиф Пригожин написал: "Невероятная девочка. Прелесть", а певицы Светлана Лобода и Лолита Милявская даже не смогли подобрать слова от умиления, поэтому поставили лишь сердечки и смайлики.

Оказались сраженными наповал и Анастасия Волочкова с Полиной Гагариной. Если первая ограничилась короткой фразой: "Это чудо!", то вторая была более словоохотлива. "Максим, она сладкая зефирка! Любуюсь", – призналась популярная исполнительница. Комплимент оставила участница группы "Фабрика" Александра Савельева, сообщившая, что Лиза – "невероятный ребенок". Актриса Эвелина Бледанс восхищенно призналась: "Глаз не оторвать".

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Июл 2018 в 10:14 PDT

Не осталась в стороне даже язвительная Ксения Собчак. Видимо, после того как сама стала матерью, острая на язык телеведущая пересмотрела взгляды на детей. "Господи какая прекрасная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила скандально известная телеблондинка.

В полном восторге и прочие пользователи Сети. "Все видео с Малышкой я пересматриваю миллион раз и сохраняю Просто передать не могу на сколько она прекрасная и очаровательная И вы безумно крутые родители !!!", "Смех продлевает жизнь! Лиза – продлевает жизнь!", "Какая Симпатюлечка!!! Супер арифметика, надо взять на заметку))))", "Я валяюсь от такой прекрасной Лизы", – высказались подписчики.