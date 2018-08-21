Волочкова устроила религиозный скандал

Поздравления с праздником Курбан-Байрам, опубликованные в соцсети Анастасией Волочковой, вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Комментаторы разожгли настоящий религиозный скандал.

Искренность поздравлений балерины вызвала сомнения у некоторых пользователей. Большинство подписчиков, исповедующих ислам, благодарили Анастасию. Последователи других религий присоединялись к поздравлениям, подчеркивая важность единства народа, невзирая на разные вероисповедания.

"Всех мусульман я хочу поздравить с Праздником Курбан-Байрам. Мир всем вашим семьям, добра, тепла, радости, благополучия. Пусть будут здоровы и счастливы все наши дети. И пусть они, как и мы, дружат между собой и дарят тепло общения", – написала Волочкова.

Однако одним из первых на пост откликнулся неизвестный недоброжелатель. "Волочкова, ты настолько не искренняя , гадкая, завистливая – даже с поздравлениями опоздала!", – написал пользователь (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред.).

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Авг 2018 в 1:22 PDT

Еще один комментатор раскрыл мотивы Волочковой. "Она же "святлейшая" и "добрейшая"– и в Греции всех поздравила и за нас "помолилась", и со Спасом поздравила, и мусульман поздравила. Ну мечется Настька, не знает как вы..бнуться", – написал пользователь.

Некоторые задались вопросом, о каком единстве идет разговор. Подписчики взялись пояснять на примерах. "Я русская и я едина с коллегами на работе . В школу азербайджанка приносит тазик пахлавы на праздник, я на Рождество оливье, с казахами и татарами также. А вам не все ли равно. Человек с праздником поздравил пройдите мимо. Тем более ислам вышел из христианства, от нас католики дальше. Я вам, как историк говорю. Посмотрите на одежду монашек черную и на исламскую одежду – хиджаб. Корни одни", – пишет комментатор.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Авг 2018 в 6:39 PDT

Религиозный диспут постепенно сошел на нет: большинство комментаторов сошлись на том, что надо просто поблагодарить Анастасию за теплые слова.