"Тюлень на лежбище": раздетая Волочкова вывалила свои прелести

Ну Настя, ну чаровница! Хлебом не корми, дай где-то оголиться, показать свои мощные груди или ноги. Вот и в Греции балерина не смогла побыть одетой и единой минуточки!

Артистка отдыхает на Корфу – самом северном в Греции и втором по площади среди Ионических островов. Утром целует инокинь и беседует с монахами, в обед раздвигает ноги в шпагате на яхте, вечером валяется на траве. И это обстоятельство особенно смущает народ.

"Там, где Настя и кошки, и собаки ходят – писают, гадят (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Люди тоже ходят по общественному газону в разной, может, грязной обуви. А наша светлейшая ложится своим эксклюзивным телом, заработанным тяжким трудом, то там, то сям, короче везде. Я бы побрезговала. А Настьке невдомек такая элементарная вещь. Она как из деревни глухой", "Клещей травли там хоть?" – пишут артистке в комментариях.



"Картина маслом "Тюлень на лежбище", – вторят другие пользователи. "Скучная баба эта Волочкова, одни шпагаты и пьяные кривляния, похожие одни на другие", – резюмируют третьи.

Стоит заметить, что отель, в котором демонстрирует свои прелести Настя, один из самых дорогих в Греции. Раньше он принадлежал семье Онассис, был любимым местом отдыха Жаклин Кеннеди и многих мировых знаменитостей. "Не может наша величайшая Прима распиарить пятизвездочный отель... Все свою божественную стать выкладывает на обозрение", – справедливо заметил кто-то в комментариях к посту Волочковой.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Авг 2018 в 2:27 PDT

Надо отдать должное Насте – на подобные выпады в свой адрес она никогда не реагирует. Волочкова уверена: плохо не то, что пишут, а если не пишут.