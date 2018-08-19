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Интимный снимок Волочковой без белья вызвал оторопь

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова удивила новой провокацией. Звезда выложила в Сеть весьма необычный снимок.
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Танцовщицу запечатлели на пляже. Сюдя по всему, из одежды на ней была только нижняя часть купальника и вычурные пляжные шлепанцы. Один из элементов нижнего белья Балерина заменила куском ткани.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Фотография произвела фурор. Подписчики бурно отреагировали на публикацию. Кто-то пришел в восторг от нового снимка, у других же он вызвал оторопь.

"Столб телеграфный, где там фигура. Что там показывать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – набросился на нее комментатор. "Не хотела бы я лицезреть женщину на 5 десятке без лифчика, кокетливо перекрывающая хрудь тряпочкой. Всегда непрятен такой эксбиционизм", – раскритиковал Волочкову другой пользователь. "Вот только голая была, иероглифами грудь прикрывала, уже со священником фото. Теперь опять голая. Настя, что у вас в голове?" – недоумевает третий.

Многие заступились за балерину. "Настя знай – ты супер", – твердо заявил пользователь. "Господи, какие же дуры вам пишут, все красиво и органично, не обращайте внимания", – отметил второй.

Напомним, что Анастасия Волочкова часто публикует откровенные снимки. Например, накануне она сфотографировалась в шпагате на дереве. Как писали Dni.Ru, творческий замысел пришелся по вкусу не всем.

Автор: Евгений Мышко19 августа 2018, 15:47
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