52-летняя Салтыкова без одежды выглядит как девочка

Секс-символ 90-х Ирина Салтыкова не перестает удивлять. Звезда в 52 года имеет тело юной чаровницы.

В своем Instagram Салтыкова опубликовала снимок, на котором запечатлена отдыхающей на морском берегу. Певица позирует в крошечном красном бикини, которое не оставляет простора для воображения.

Примечательно, что в своем возрасте Ирина выглядит как девочка. У артистки пышная грудь, подтянутый живот и стройные ножки.

Поклонники были в восторге от фотографии. За час пост певицы набрал более трех тысяч отметок нравится и сотни лестных комментариев. Поклонники слагали звезде хвалебные оды. Они удивлялись, как Ирине удается так поразительно молодо выглядеть в своем возрасте. Фанаты мужского пола даже пытались заигрывать с артисткой – они писали, что от таких кадров им становится жарко.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 10 Авг 2018 в 5:22 PDT

"Когда видишь такую красивую женщину, да еще и в этом красном купальнике, становится слишком жарко!☀️☀️☀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не просто жарко. Вообще огонь! 😘🔥", "Ну теперь жарко всем ))", "Лет 10 мне было, а я уже засматривался на вас! Красивая женщина!", "Девочка в красном🙌😍🤗🌹💥☀️", "Вот как надо выглядеть в любом возрасте", "Всегда молода и красива!👍👌🌹", "у меня аж телефон нагрелся👍👍👍", "Просто 🌹🌹🌹🌹🌹где Вы взяли элексир молодости???" - писали интернет-обыватели.

Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".