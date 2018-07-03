"Я теперь счастливая и свободная": заявление выступающей против России Приходько
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Приходько опубликовала селфи и сопроводила его текстом на русском языке (хотя артистка известна своей проукраинской позицией). "Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть "forever alone” !!!! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких *** страданий! *** меня!))) Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – написала Приходько. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост певицы. Они завалили ее вопросами, однако Анастасия предпочла не отвечать.
Приходько крайне редко делится подробностями частной жизни. В 2013 году артистка вышла замуж за свою школьную любовь по имени Александр. Спустя два года певица родила сына Гордея. О рождении мальчика Приходько рассказала в соцсети. Известная своей антироссийской позицией артистка сообщила, что все девять месяцев давала концерты для бойцов украинской армии, поэтому "скромно" назвала новорожденного сына "героем Украины".
Анастасия призналась, что эти подвиги достались ей непросто. "Я пела сольные концерты, а потом отлеживалась за кулисами и ехала дальше, меня ждали. И я не жалуюсь, я рада, что ребенок, который жил во мне, со мной пытался быть полезным Украине. И мы это сделали!" – торжествующе объявила певица. Отметим, что у Анастасии есть дочь от брака с Нуриком Кухилавой.
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