"Я теперь счастливая и свободная": заявление выступающей против России Приходько

Анастасия Приходько оставила интригующий пост в социальной сети. Подписчики сделали вывод, что некогда популярная певица разводится.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Приходько опубликовала селфи и сопроводила его текстом на русском языке (хотя артистка известна своей проукраинской позицией). "Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть "forever alone” !!!! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких *** страданий! *** меня!))) Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – написала Приходько. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост певицы. Они завалили ее вопросами, однако Анастасия предпочла не отвечать.

Приходько крайне редко делится подробностями частной жизни. В 2013 году артистка вышла замуж за свою школьную любовь по имени Александр. Спустя два года певица родила сына Гордея. О рождении мальчика Приходько рассказала в соцсети. Известная своей антироссийской позицией артистка сообщила, что все девять месяцев давала концерты для бойцов украинской армии, поэтому "скромно" назвала новорожденного сына "героем Украины".

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 23 Июн 2018 в 11:29 PDT

Анастасия призналась, что эти подвиги достались ей непросто. "Я пела сольные концерты, а потом отлеживалась за кулисами и ехала дальше, меня ждали. И я не жалуюсь, я рада, что ребенок, который жил во мне, со мной пытался быть полезным Украине. И мы это сделали!" – торжествующе объявила певица. Отметим, что у Анастасии есть дочь от брака с Нуриком Кухилавой.