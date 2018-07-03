"Какая пухляшечка!": народ не узнал Ирину Понаровскую

В Сети появились неизвестные фотографии Ирины Понаровской. На снимках артистка запечатлена совсем девочкой, школьницей и студенткой.

На страничке, посвященной Ирине Понаровской, в социальной сети Instagram появились старые фотографии, на которых та изображена задолго до того, как стала популярной исполнительницей. Увидев кадры, фанаты попросту не узнали Ирину. На снимках запечатлена упитанная девушка (а на одном кадре – даже в очках), казалось бы, ничего общего не имеющая со стройной стильной женщиной, какой вся страна знает Понаровскую.

"Какая пухляшечка!", "Вот это сила воли у Вас💪при такой генетике...☝всю жизнь держать себя в такой суперформе!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Можно бесконечно восхищаться силой воли Ирины , так держать себя в форме всю жизнь и есть как птичка, глядя на фото можно понять, что она не всегда была такой, она хороша всегда и удивительна притягательна, даже с пухлые щечки ей очень идут", "В этом возрасте посмотришь на всяких олечек из дома 2, ну уже клеймо не где ставить, а тут видно не вооруженным взглядом, что девушка в полном понимании этого слово, не испорченная ягодка со светлым лицом и яркими глазами, эх были времена, были девушки!!!" – высказались восхищенные поклонники.

Публикация от ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star) 1 Июл 2018 в 1:57 PDT

Отметим, что Ирина Понаровская давно ушла из шоу-бизнеса. Она изредка появлялась на сборных концертах или программах по случаю юбилея коллег, а потом и вовсе пропала. Пишут, что артистка живет в Эстонии, в старом доме под Нарвой, шьет одежду и пишет стихи.

Публикация от ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star) 1 Июл 2018 в 2:00 PDT