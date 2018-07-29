Участника "Дом 2" посадили за наркотики

Предполагаемый поставщик наркотиков Дане Борисовой получил срок за распространение. Он был задержан в июне в Подмосковье.



Экс-участник "Дома-2", стилист Рэй Самедов приговорен к трем годам тюрьмы за распространение наркотиков, сообщает телеграм-канал Mash. Его задержали в и июне 2017 года, проведя обыск у него в квартире в Подмосковье. Мужчина в бытность участником реалити-шоу, был в паре вместе с Викторией Боней. Позже он работал ее стилистом.



Потом он сдружился с Даной Борисовой. Именно про него телеведущая говорила, что он снабжал ее наркотиками, отмечает "Московский комсомолец". В одной из передач она рассказала, что проходила курс лечения в одном из реабилитационных центров Таиланда. Тогда и всплыла фамилия стилиста.

Самедов отверг все обвинения. Он утверждал, что Дана зависима от наркотиков уже несколько лет, а его сделала "козлом отпущения", так как не хочет признавать свою слабость и нести ответственность. "Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал", – заявлял он.