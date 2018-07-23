Настрадавшейся Борисовой вернули дочь

Дана Борисова счастлива – дочь будет жить с ней. Бывший супруг, убедившись в том, что телеведущая "перевоспиталась", позволил Полине перебраться к матери.

Дана Борисова недавно продала старую квартиру – та хранила слишком много воспоминаний о не самом приятном периоде в жизни телезвезды. Новое жилье телеведущая приобрела по соседству с домом бывшего супруга – отца Полины. Теперь 10-летняя девочка сможет больше времени проводить с обоими родителями.

Существенные изменения в жизни Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. По данным "Комсомольской правды", телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что не справляется с ее воспитанием.

Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом. А Дану Борисову обязали платить алименты. Но вот недавно ситуация изменилась. Максим Аверин убедился, что Дана преодолела пагубную зависимость. "Мы договорились с Даной, что Полина будет жить с ней", – приводит издание слова предпринимателя.

Тем временем сама Борисова информирует своих поклонников о важных изменениях в жизни через Instagram. Дана недавно вернулась из Венеции, где отдохнула вместе с Полиной. Как писали Dni.Ru, перед отлетом ей пришлось решать некоторые проблемы – из-за долгов ее не выпускали из страны. Однако с помощью юристов звезде удалось все уладить и улететь в теплые края.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) 22 Июл 2018 в 2:02 PDT

Борисова рассказывает, что теперь ей предстоит новое испытание – переезд. Она признается, что возлагает на новое жилье большие надежды. Это место должно вдохновить Дану двигаться вперед, к своей цели – вернуться на экран в качестве популярной телеведущей.