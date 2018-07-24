"Я вызову полицию": бывший муж требует от Борисовой вернуть дочь

Жаждущие сенсаций журналисты распространили новость о том, что теперь дочь Полина будет жить с Даной Борисовой. Цитировались даже слова отца девочки Максима Аксенова – мол, с бывшей женой они обо всем договорились. Но телеведущая уверяет, что все это далеко от действительности.

"Как обычно, наши СМИ выдали некорректную информацию, – написала Дана на своей странице в социальной сети Instagram. – Воссоединения с дочерью не произошло. По закону, согласно решения суда, проживание Полины официально закреплено с ее единственным опекуном и отцом, который, соответственно, несет материальную и всякую прочую ответственность за нашу общую дочь. Более того, у нас не определен даже порядок общения меня с моей дочерью, и я общаюсь с ней, когда это позволит ее отец. И если ее папа в ночи прислал кому-то из журналистов милостивую смс-ку "Пусть живет с ней", никакой силы это разрешение не имеет".

Корреспондент Dni.Ru связался с Даной, чтобы выяснить подробности. "Воссоединение, с которым меня все поздравляют, это вранье, – уверяет Борисова. – Про него можно будет говорить только в том случае, когда по закону будет установлен порядок проживания дочери со мной. Сегодня я могу общаться с дочкой только два раза в месяц по три часа в присутствии ее отца. И если вчера он прислал журналистке сообщение "Пусть живет", разрешая Полине остаться у меня на ночь, то с юридической точки зрения это совершенно ничего не значит. Ведь до этого два дня подряд он мне слал угрожающие послания: "Сейчас я вызову полицию, если ты немедленно не вернешь дочь домой".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) 24 Июл 2018 в 2:15 PDT

Напомним, существенные изменения в жизни Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. Потом, как писали, телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что не справляется с ее воспитанием. Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом.