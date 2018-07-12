"Состарилась девушка": названа причина ухода Верки Сердючки

Певец Юрий Лоза прокомментировал "смерть" яркой Верки Сердючки. По словам артиста гротескному образу Андрея Данилко действительно пора на покой.

"Любой проект не может существовать бесконечно – сообщил Лоза. – На телевидении это случается быстрее. Он использовал этот образ и был востребован. Это кормило долгие годы. Но 25 лет – достаточно для того, чтобы образ был полностью использован, настолько, что в нем трудно найти новые краски".

По словам Юрия, выразительная Верка просто надоела зрителям. Сердючка – это старый трюк, который больше не работает. "А образ Верки Сердючки – состарилась девушка. Когда это все затевалось, она была женщиной в возрасте, ей тогда было 40, а сейчас 65 – шутить на сексуальные темы в 65 неприлично, надо шутить на тему внуков, а этого ему (Данилко. – Прим.ред.) не хочется", - цитирует Лозу РЕН ТВ.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Андрея Данилко, прокомментировал информацию о том, что образ эксцентричной проводницы бальзаковского возраста Верки Сердючки больше не будет использоваться артистом. По словам представителя, разговоры о прекращении проекта немного преждевременны. Однако пресс-секретарь заметил, что в 2019 году планируется начало прощального тура Сердючки, но у Андрей в голове еще "куча мыслей, куча идей" и завершать карьеру в ближайшее время он не намерен.

Также 13 июля в Одессе Данилко планирует дать последний концерт перед прощальным туром. Артист хочет дать поклонникам возможность попрощаться с любимым образом.