Первое интервью Юлии Скрипаль Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

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Общество

Верку Сердючку выдвинули в президенты Украины

Андрей Данилко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Андрея Данилко, более известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, предложили выдвинуть в президенты Украины. Артисту по силам наладить мир в стране.
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Ставку на Верку Сердючку в качестве президента Украины сделали в России. Свое мнение по этому вопросу высказал в беседе с Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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"Смотрю я на украинский политический бомонд и понимаю, что поляна там сейчас прилично зачищена на предмет прихода новых ярких интересных политиков, которые бы хотели наладить снова связи с Россией. У них впереди президентские выборы и очень хотелось бы, чтобы на них выдвинулся общественный или политический деятель, который бы отражал саму Украину, по которой мы все соскучились, по ее напевности и щедрой душе. Словом по всем тем качествам, которыми она была наделена до 2014 года. Если Вы спросите меня, кого я сейчас вижу в этом статусе? Разумеется Андрея Данилко – "папу" Верки Сердючки", – заявил Манукян.

По мнению общественного деятеля, именно артист может стать достойным представителем на этот высокий пост, человеком, который способен стать духовным лидером Украины.

"Именно потому, что в нем нет наглости, хамства, злобы, от него веет дружелюбием и справедливостью. А мне кажется именно по такому лидеру за последние четыре года откровенно истосковалась Украина. Я уверен, что именно при президенте Украины Андрее Данилко наши страны смогут решить самые острые вопросы, которые сегодня нам мешают быть вместе как прежде", – отметил Манукян.

Однако вряд ли у Андрея Данилко будет время заниматься делами государственной важности. Артист сейчас очень востребован. Судя по гастрольному списку Сердючка часто выступает в Киеве, а также в некоторых городах Германии, где живет много выходцев из бывшего Советского Союза.

Автор: Алёна Нестерова26 мая 2018, 11:57

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