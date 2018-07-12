"Философ без трусов": раздетая экс-солистка "ВИА Гры" вызвала недоумение

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала в Сети кадр со съемки для мужского журнала MAXIM. При этом на контрасте с фотографией эротического содержания певица сделала весьма странное обращение к поклонникам.

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