"Философ без трусов": раздетая экс-солистка "ВИА Гры" вызвала недоумение
Очевидно, что певица не стесняется демонстрировать свои формы и с удовольствием это делает. Стоит отметить, что новый снимок получился довольно откровенным.
Поклонники тонкой творческой натуры Котовой не стали ограничивать себя в cловах. В комментариях к посту они отметили шикарную фигуру певицы и разразились комплиментами в адрес кумира. "Божественно красива, как ангел хороша!", "Господи, какое великолепие!" – написали они.
И если "форма" пришлась пользователям Сети по вкусу, то "содержание", как говорится, у многих вызвало вопросы. Дело в том, что пикантный снимок артистка сопроводила "глубокими мыслями о вечном". "Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", – написала Котова.
Многие подписчики певицы, мягко говоря, не оценили философскую составляющую публикации. "Красиво, но пошловато без трусиков… Философский коммент под фото неуместен…", "Судя по оголенному заду и философии про дом, у вас фундамент подтекает, а может, уже и крыша", – отметили недоумевающие скептики.
Напомним, что бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" выступала в составе коллектива с 2008 по 2010 годы. Кроме того, она является третьей девушкой России, принявшей участие в конкурсах красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира".
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