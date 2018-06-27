Экс-супруга Радулова беременна от женатого

Дарья Дмитриева смогла обрести женское счастье. Как утверждают СМИ, бывшая супруга хоккеиста Александра Радулова ждет ребенка от женатого сотрудника ФСБ.

Бывший игрок клуба ЦСКА Александр Радулов и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года гимнастка Дарья Дмитриева сыграли свадьбу 4 июня 2016 года в одной из усадеб Подмосковья. Однако спустя полтора года супруги оформили развод. Причем разрыв сопровождался скандалом – Дарья на всеобщее обозрение потрясла грязным бельем, в красках расписав непростую жизнь с хоккеистом, после развода с которым осталась ни с чем – так был составлен брачный контракт.

Впрочем, как утверждают СМИ, Дмитриева вскоре нашла нового возлюбленного. Говорят, что сейчас знойная брюнетка встречается с 30-летним сотрудником спецслужб Игорем Семченко. В нерабочее время он играет за футбольный клуб "Якорь" и увлекается самбо, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".

Несмотря на то что влюбленные вместе уже год, Семченко до сих пор не оформил развод с женой, которая подарила ему двух детей. Впрочем, это обстоятельство ничуть не смущает Дмитриеву. "Он еще не развелся, но давно не живет с женой. Скоро мы съедемся и поженимся", – приводит слова счастливой Дарьи издание.

Публикация от DARIA DMITRIEVA (@busia_22) 30 Апр 2018 в 9:10 PDT

Видимо, спортсменка все же решила ускорить процесс, поскольку появилась информация о том, что она ждет ребенка от Семченко. Отметим, недавно Дарья вернулась в Россию из отпуска, который проводила на Сардинии. Фотографиями с отдыха она поделилась на своей страничке в Instagram. На снимках Дмитриева демонстрировала великолепную фигуру. Если она действительно ждет ребенка, то срок беременности еще совсем маленький.