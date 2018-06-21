Известный певец унизил Бузову словами Путина

Поющей ведущей Ольге Бузовой подобрали жениха. После недолгих уговоров мужчина согласился связаться с брюнеткой узами брака.

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий сначала предложил Ольге стать солисткой его группы. Мол, это повысит ее рейтинг на рынке невест.

"Бузовой нужен олигарх, но, посудите сами, какой олигарх ей заинтересуется? – задался вопросом артист – Для таких она, как говорил Путин, девушка с низкой социальной ответственностью. Ну, подарит он ей старый айфон, ну даст 15 тысяч рублей за ночь или возьмет в качестве эскорта отдохнуть в какой-нибудь Турции. А дальше что? Чтобы повысить свой статус, Ольге надо выступать в секс-шоу "Коррозии металла"! Олигарх увидит ее, беснующуюся голой в лучах прожекторов, и сразу захочет, чтобы она вышла за него замуж!"

В доказательство Сергей привел яркий пример из жизни. Любая не особо стройная фанатка во время концерта "Коррозии металла" может перевоплотиться в востребованную у противоположного пола барышню. "В обычной жизни никто и не смотрит, а напьется, разденется, залезет на сцену – и вот она уже самая настоящая звезда и никакая не толстушка, а "ломовейшая пышка"!" – объяснил свою позицию артист журналистам Daily Storm, которые предложили Пауку рассмотреть певицу в качестве будущей жены.

Публикация от D4?0@Сергей Паук (@pauk_ktr) 1 Окт 2017 в 2:29 PDT

Также артист отметил, что не прочь пообщаться с Ольгой, так сказать, в неформальной обстановке. "Если Ольга Бузова придет к нам на тусовку, и мы с ней разопьем крымского портвейна, я вполне могу ей заинтересоваться! После крымского портвейна у меня все что угодно может получиться! К тому же жених я хороший, кандидат в мэры Москвы. Глядишь, Ольга Бузова станет супругой градоначальника и, как Елена Батурина, сможет заниматься собственным бизнесом. Будет ходить в золоте и бриллиантах!"– пообещал Бузовой Паук.

Публикация от D4?0@Сергей Паук (@pauk_ktr) 28 Июл 2017 в 3:45 PDT

Добавим, что Ольга вскоре отправится на поиски любви в новое телевизионное Шоу "Замуж за Бузову". Проект является женским аналогом реалити "Холостяк". Суть его в том, что героиня будет выбирать мужчину в ходе свиданий в различных локациях и ситуациях.