Звезда "Дома-2" рассказала об ожесточенной борьбе с ВИЧ

Майя Донцова из "Дома-2" рассказала о всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", в которой приняла участие. Девушка убеждена, что совместными усилиями мировое сообщество сможет остановить распространение вируса иммунодефицита.

"Я как публичный человек чувствую личную ответственность и понимаю, что очень важно говорить о таких вещах. Если благодаря этому хоть один человек сможет избежать страшного, значит, все сделано не зря", – заявила Майя. Барышня призналась, что до участия в акции очень мало знала об этом опасном заболевании.

"Я считала, что ВИЧ – это всегда смертельный исход. Или что, если парень ухоженный и симпатичный, он априори не может болеть, так как СПИД – болезнь наркоманов и социально неблагополучных людей", – рассказала Донцова официальному сайту телепроекта dom2.ru.

Добавим, что пока ни одной стране мира не удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Генассамблея ООН чуть больше двух лет назад приняла повестку дня в области устойчивого развития, один из пунктов которой — добиться прекращения распространения болезни к 2030 году.

Публикация от Майя Донцова (@mayyadonz) 9 Май 2018 в 2:03 PDT

В России ВИЧ-положительные люди получаю бесплатные препараты, которые помогают им вести нормальный образ жизни. Статистика говорит, что продолжительность жизни людей с иммунодефицитом сравнялась со средней продолжительностью жизни россиян.

Как писали Dni.Ru, в России отмечен рост числа заболевших ВИЧ на 43,4% (49,67 случая на 100 тысяч населения против среднемноголетних – 34,64). "В январе-октябре 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года рост незначительный – на 0,9% (49,67 на 100 тысяч населения против 49,21)", – сообщили в Роспотребнадзоре.