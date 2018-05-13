Красавица из "Дома-2" стала жертвой войны за наследство
Участница популярного шоу заявила, что находилась в хороших отношениях с дедушкой, который страдал от шизофрении. Страшная болезнь проявилась, когда Хроминой было всего восемь лет.
"Для семьи он стал обузой, а для меня – лучшим другом. Все свое время проводила с ним", – рассказала звезда. Постепенно состояние дедушки ухудшалось и он скончался. Красавица так и не смогла смириться с его уходом.
В этот момент остро встал вопрос о наследстве. "Так как я была любимицей дедушки, бабуля записала все на меня", – отметила Хромина.
Звезда телестройки фактически стала жертвой войны за наследство: родственники возненавидели ее. Тем не менее, похоже, девушка не придает этому особого значения. "Правда, мне глубоко плевать", – призналась она в беседе с корреспондентом журнала "Дом-2".
Напомним, что не задались у Хроминой отношения и с участниками проекта "Дом-2". Так, недавно ее бросил ухажер Саймон Марданшин. Как писали Dni.Ru, после этого девушка впала в депрессию.
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