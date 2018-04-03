Рапунцель заинтриговала фотографией новорожденной дочери

Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выложила фотографию маленькой дочери на всеобщее обозрение. Поклонники предположили, что густая шевелюра ребенку досталась от матери.

"Наша доченька родилась 1 апреля в Вербное воскресенье. Боже, такой светлый день. Это самый счастливый день в моей жизни и самый лучший подарок от Бога! Наш ангелочек, любовь моя, ты все для нас: смысл жизни, наше огромное счастье. Добро пожаловать в семью, наша доченька. Зацелую эти ручки, мои сладкие пальчики. Благодарю, Боженька, за такую возможность стать мамой. И тебе спасибо, наш папочка. Я вас очень люблю", – подписала снимок звезда.

Пользователи Instagram пришли в восторг от публикации. Они поздравляли молодых родителей. Особо нетерпеливые принялись выспрашивать имя новорожденной. "А как малышку назвали? Наверняка необычным и красивым именем", "Какая многоволосая крепышка. Как назвали? Счастья и здоровья вам", "Слышала, что ее назовут Каролиной. Но это не точно", – не унимались поклонники. Добавим, что ранее отец девочки Дмитрий Дмитренко заинтриговал фанатов телепроекта, пообещав раскрыть имя ребенка по возвращении на "Дом-2".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 3 Апр 2018 в 2:11 PDT

Новоиспеченная мама продолжает оставаться в роддоме вместе с малышкой. С ними постоянно находится Дмитренко. Он готов в любую минуту прийти семье на помощь. В личном микроблоге молодой отец советуется с подписчиками, как правильно ухаживать за новорожденной, кормить и мыть ее, пеленать и укачивать, сообщает Dom2Life.ru.

Напомним, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий превратили роды в настоящее шоу – их транслировали в прямом эфире. Все прошло без осложнений. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник в 17:34 мск. Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.