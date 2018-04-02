Бабушка о Дмитрии Дюжеве: Боюсь, он опять будет звонить, ругаться

Журналисты навестили бабушку Дмитрия Дюжева. Женщина показала, в каких скромных условиях живет, и призналась, что боится гнева именитого внука.

Репортеры приехали в Астрахань, где в небольшом доме деревенского типа живет бабушка по отцу Дмитрия Дюжева Тамара Петровна. Женщина призналась, что очень гордится внуком, но видятся они не так часто, как ей хотелось бы. Старушка пожаловалась на проблемы со здоровьем и отметила, что с трудом передвигается.

"У меня на самом деле болит все: и почки, и поджелудочная, ноги немеют... Особенно тяжело утром, когда все тело ломит. Сейчас вот нужно ставить уколы три раза в день, а я стесняюсь приглашать врача в дом. Недавно с соседями конфликтовали, я даже с ними судилась. Они мне окно пытались заколотить, а другие соседи мой забор убрали", – поведала Тамара Петровна.

Бабушка Дюжева показала свое жилище. Дом выглядит старым и печальным – очевидно, в нем давно не делали ремонта. Старушка отметила, что у нее был огород, но теперь она не в силах им заниматься.

Впрочем, Тамара Петровна подчеркнула, что внук ее не забывает. Он звонит бабушке и даже приезжает. А недавно и вовсе сделал шикарный подарок – шубу более чем за 100 тысяч рублей. Еще именитый внук подарил ей телевизор и кондиционер.

"Боюсь, он опять будет звонить, ругаться, что я что-то не так сказала. Так-то я очень ему благодарна – он и деньги дает, и квартиру мне предлагал. Но я в этом доме все делала сама, обустраивала. Жалко вот так все взять и оставить", – рассказала Тамара Петровна журналистам передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Интересно, что репортеры связались и с Дмитрием Дюжевым. Популярный актер заявил, что не теряет связи с престарелой родственницей и помогает по мере возможности.