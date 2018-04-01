Рапунцель из "Дома-2" родила в прямом эфире
Роды Рапунцель превратили в настоящее шоу. Появление малышки на свет транслировали в прямом эфире.
Операция прошла без осложнений. Девочка появилась на свет в 17:34 мск, почти как и предсказывала Рапунцель. Она чувствовала, что должна родить примерно в 16:00. Вес малыша – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.
Возлюбленный звезды "Дома-2" Дмитрий Дмитриенко практически каждую минуту был рядом с ней. Он присутствовал при родах. У молодого человека была ответственная задача: поддерживать Рапунцель, стирать пот со лба и помогать правильно выстраивать дыхание. Его выгнали из родильного зала буквально за пол часа до того, как роды завершились.
"Малыш мой, я тебя ждала! Как быстро! Папочка!" – закричала сразу после родов Рапунцель.
"Я считаю, что мужчина не должен быть истеричкой. Я готов стать отцом!" – гордо заявлял Дмитриенко незадолго перед родами. Было видно, что будущий папа волнуется, но он очень старался это скрыть.
Рассказал Дмитриенко и о планах на будущее. Он хочет, чтобы в семье было минимум двое детей. Уже через несколько лет участник "Дома-2" хочет иметь сына, передает журнал "Дом-2 Life".
Напомним, что Рапунцель и Дмитриенко поженились 17 июня 2017 года. Судя по всему, пара планирует связать всю свою жизнь с телестройкой. Так, молодая мама планирует стать ведущей "Дома-2" и готова активно над этим работать.
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