Рапунцель из "Дома-2" ужаснула своим видом перед родами

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель ошарашила своим обликом. На лице беременной звезды появились ужасные пятна и покраснения.

В соцсетях распространяются скриншоты телеэфира, на которых крупным планом запечатлена Ольга. На них девушка выглядит как-то странно: морщины, отечность, круги под глазами, краснота и прыщи.

В целом барышня кажется измученной и уставшей. Рапунциль уже на сносях, а на поздних сроках женщинам приходится не просто – постоянное ощущение тяжести, головокружения, боли то тут, то там и много других неприятных симптомов. Видимо звезда уже ощутила, что такое крест материнства.

Публикация от ДОМ2 ТНТ ПОСТРОЙ СВОЮ ЛЮБОВЬ❤️ (@dom2_newspletni) 28 Мар 2018 в 12:33 PDT

Сама Ольга уверяет подписчиков, что чувствует себя замечательно и уже готова разрешиться от бремени. "Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви к родам мы морально и физически готовы, хочу поскорее познакомиться со своим ангелочком у нас все собрано, все готово, мысли только положительные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет телезвезда в соцсетях.

Примечательно, что в свой личный профиль в Instagram она выкладывает только идеально вылизанные снимки. На них она кажется идеалом красоты и эталоном здоровья. В своем микро-блоге девушка пытается выдать идеальный постановочный мир на фото за реальность своей повседневной жизни.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 15 Мар 2018 в 3:12 PDT

Это заметили и фанаты селебрити. "Вы хоть раз видели беременных в реальной так сказать бытовой жизни? Как им тяжело, таскать на себе столько дополнительных кг и ребенка, когда то жарко то холодно, когда опухаешь как хомяк?"; "Ой.. Ну не знаю. На счет красоты всех беременных. У меня лично и пигментация вылезла. И внешне нос был огромный. Когда ходила с доченькой. Так что у всех все индивидуально"; "Все это фейк, в настоящей жизни беременные страшные", – комментируют пользователи соцсети.