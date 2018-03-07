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Бузовой поставили неутешительный диагноз

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Телеведущая и певица поделилась со своими поклонниками в Instagram печальной новостью. Врач сообщил звезде о ее состоянии здоровья.
прочитано 2580 раз

Ольга повредила ногу и ранее делилась с подписчиками историями о том, как ее лечит мануальный терапевт, а также рассказывала, как своими силами пытается привести конечность в норму. Однако травма оказалась серьезнее, чем можно было подумать.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Липецк, мы на площадке, и скоро начнется мой концерт. Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка, нужно срочно лечение и покой... не могу ходить и танцевать..." – написала Бузова в микроблоге. "Завтра у меня два спектакля в Москве в Театре эстрады и концерт в городе Реутов – клуб "Диктатор", которые состоятся чего бы мне этого ни стоило, но по дальнейшим концертам мы будем принимать решение... Я вам все сообщу. Люблю", – поделилась звезда. 

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Ольга Бузова записала "сторис" о том, что ее тур подошел к концу, и поблагодарила поклонников. Позже она выложила короткий ролик, заставивший ее фанатов не на шутку перепугаться. "Я не могу ходить", – призналась певица.

Как писали Dni.Ru, гастрольный тур звезды по Дальнему Востоку не обошелся без скандалов. Некоторые разглядели в ее жесте на фотографии рядом с памятником "Здесь начинается Россия" нацистское приветствие. Но самые внимательные заметили, что певица просто показала на вытянутой руке свой фирменный жест – сложенную из большого, указательного и среднего пальцев букву L.

Автор: Валерия Нарская7 марта 2018, 19:16
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