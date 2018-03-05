Виторган о новорожденной дочери: Жаль, не увидим ее в полном расцвете

Новость о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана родился третий ребенок, стала сенсацией. Журналисты поговорили с популярным артистом.

Эммануилу Виторгану 78 лет. Ушлые журналисты уже подсчитали, что свою дочь в первый класс прославленный актер проводит в 85, когда она получит паспорт, ему будет 92, а чтобы отвести ее под венец, Виторгану нужно дожить как минимум до 100 лет. Артист дал понять, что не строит иллюзий и все прекрасно понимает.

"Жаль, что не увидим ее в полном расцвете, что я не увижу в полном расцвете это поколение... Но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего", – сообщил Виторган в передаче "Ты не поверишь!"

Информация о том, что у 78-летнего артиста и его 56-летней жены Ирины Млодик родилась дочь, стала сенсацией в минувшие выходные. А когда выяснилось, что женщина родила сама, градус истерии в СМИ поднялся еще выше. Репортеры обратились за комментарием к профессионалам, чтобы узнать, не фантастика ли это.

"В самом факте беременности и родов в возрасте 50+ в современном мире нет ничего удивительного. Принято считать, что репродуктивный возраст женщины длится с 16 до 47 лет. Но в жизни мы знаем случаи, когда беременеют и 12-летние девочки, и 60-летние женщины", – рассказала акушер-гинеколог Ольга Мухина в недавнем интервью.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 19, 2018 в 6:13 PST

По словам специалиста, все зависит от состояния организма женщины. Известны случаи, когда дамы беременели даже после наступления менопаузы. Впрочем, не исключает эксперт и вариант, что Ирина прибегла к помощи врачей. К примеру, донорским яйцеклеткам, гормонам и другим препаратам. Некоторые также замораживают собственные яйцеклетки, чтобы в нужный момент оплодотворить их "в пробирке" и подсадить в матку.

Напомним, у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик родился ребенок. Об этом стало известно 2 марта. Девочку назвали Этель.