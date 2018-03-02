Дробыш жестко отбрил глупую Приходько

Недавно Анастасия Приходько предложила маркировать выступающих в России украинских артистов. Продюсер Виктор Дробыш раскритиковал такую инициативу.

Кроме того, Анастасия Приходько предложила представлять в телеэфире с особыми подписями украинских артистов, гастролирующих в России. Виктор Дробыш заявил, что артистке следует обратить внимание на себя, а не на других. "Она сделала себе имя на "Фабрике звезд", на отвратительном выступлении – но от России – на "Евровидении". А теперь начинает что-то говорить, решив все свои вопросы", – отметил Дробыш.

Продюсер невысоко оценил умственные способности Анастасии Приходько. "Хотя она никогда умом не отличалась. Я думаю, что это проявление глупости. Можно понять, когда политики несут ахинею – им это по работе иногда надо. Но странно, когда такое говорят музыканты. Она забыла – или так и не узнала – самое главное: артисты поют для людей, у музыки нет границ", – цитирует продюсера RT.

Дробыш отметил, что в России никогда не ставилось препон в отношении украинских артистов. "Большой плюс, что наше руководство не ставит никому палки в колеса. С Украины к нам приезжают, работают, зарабатывают на концертах, на днях рождения на Рублевке. Спокойно получают деньги, уезжают обратно на Украину, никто им не запрещает", – сказал он.

Напомним, Анастасия Приходько предложила маркировать гастролирующих в России украинских артистов. Она добавила, что при пересечении границы такие исполнители должны говорить на камеру: "Я – предатель. Во время войны я поехал(а) на гастроли в Россию".