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Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова буквально воет от боли во время медицинских процедур на травмированном колене. Однако даже такой ролик не смог растопить сердца злопыхателей и они обрушились на певицу с критикой.
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Ольга Бузова зарекомендовала себя не только как талантливая, но и как крайне работоспособная и ответственная певица. Несмотря на страшную травму ноги – ей диагностировали разрыв крестовидной связки – она продолжает радовать своих поклонников регулярными выступлениями.

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Однако за кулисами ярких шоу складывается довольна жуткая картина. В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова страшно страдает из-за медицинских манипуляций на своем колене. Несмотря на уверения специалиста о том, что укол в колено не болезненный, певица кричит и плачет. Даже после завершения процедуры она боится двигать ногой.

Публикация от Super (@super.ru)

Впрочем, некоторые пользователи Сети традиционно с недоверием отнеслись и к страшному диагнозу Ольги Бузовой, и к ее слезам. "Вы извините, но не верю, у меня самой был разрыв этой связки и это всегда операция. Ходить и даже стоять невозможно, дело не в боли-не держит колено, грубо говоря , нога уходит сама собой. Даже если ты сможешь преодолеть адскую боль, даже если обколят, а уж скакать и вовсе не реально. Может все таки другой диагноз ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поинтересовался один из комментаторов.

Крики же и слезы певицы буквально взбесили злопыхателей. Они уверены, что все это игра на камеру и попытка привлечь к себе дополнительное внимание. "Актрисулька недоделаная...", "Все это показуха и пиар", "Больше драмматизма, прямо видно что наигранно плачет чтобы ее пожалели , вот эта ее неискренность раздражает больше всего, строит из себя королеву а на самом деле смотреть тошно", "Нежинка,тебе ногу чо ли отрезают... Что ради пиара не сделают,раскрыла ротозейку как буд то режут", – обрушились на Ольгу Бузову критики.

Тем не менее, нашлись и те, кто ее поддержал. Они отметили. что у каждого человека свой порог боли и глупо сравнивать, кто и как реагирует на уколы, тем более, когда в медицинских манипуляциях задействовано колено.

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 10:28
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