Самбурская сбежала от больного раком ребенка
Настасья Самбурская занимается благотворительностью, однако предпочитает лишний раз это не афишировать. Актриса рассказала, что специализируется на животных, помогая приютам. "Я просто деньги собираю и потом их рассылаю. И еще я попросила вместо цветов приносить в театр корм. До сих пор зрители приносят, я складываю его на служебном входе – приезжают волонтеры и забирают", – сообщила Настасья.
Актриса призналась, что до животных пыталась помогать больным детям, но это оказалось не под силу. "В основном все артисты спасают больных детей. А я поняла, что не смогу этого делать, потому что там необходимо личное присутствие: нужно приходить и смотреть, общаться. А мне очень больно это видеть. Когда я пошла в фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь", понимала, что иду к раковым деткам. По дороге четыре раза останавливалась, рыдала. Пришла, вроде собралась, и тут мальчик берет меня за ручку – маленький, с надутым животиком, с катетером... Я не могу сдержать слез – ухожу в туалет, умываюсь, привожу себя в порядок. Прихожу и понимаю: все, мне надо быстрее уходить", – цитирует Самбурскую "Теленеделя".
Артистка работает в Театре на Малой Бронной, снимается в кино. "Всем известно, что в театре много денег не заработаешь. Я играю, потому что мне это нравится – в театре получаю эмоции. У нас достаточно лояльное руководство, оно входит в положение, и пока мне удается совмещать театр и съемки в кино. Но если вдруг встанет выбор между ролью мечты и театром, я выберу роль мечты", – заявила актриса.
Впрочем, Самбурская известна не только своими ролями, но и сложным характером. Настасья часто оказывается в эпицентре скандалов. Хотя сама актриса отметила, что у нее есть причины вести себя жестко и эмоционально.
"Я могу со стороны казаться какой угодно – жесткой, резкой, грубой. Я себя оправдываю тем, что во мне говорит обостренное чувство справедливости. Не могу молчать, когда в мой адрес прилетает какое-то дерьмо. Первая я никогда конфликты не устраиваю, ни к кому не лезу. Но когда человек нарывается, и никто ему об этом сказать не может, вот тогда я закипаю и выдаю. И, конечно, я понимаю, почему обо мне говорят, что я хабалка и прочее", – констатировала Настасья Самбурская.
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