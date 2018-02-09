Самбурская сбежала от больного раком ребенка

Настасья Самбурская дала откровенное интервью. Актриса призналась, почему не смогла помочь больным раком детям.

Настасья Самбурская занимается благотворительностью, однако предпочитает лишний раз это не афишировать. Актриса рассказала, что специализируется на животных, помогая приютам. "Я просто деньги собираю и потом их рассылаю. И еще я попросила вместо цветов приносить в театр корм. До сих пор зрители приносят, я складываю его на служебном входе – приезжают волонтеры и забирают", – сообщила Настасья.

Актриса призналась, что до животных пыталась помогать больным детям, но это оказалось не под силу. "В основном все артисты спасают больных детей. А я поняла, что не смогу этого делать, потому что там необходимо личное присутствие: нужно приходить и смотреть, общаться. А мне очень больно это видеть. Когда я пошла в фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь", понимала, что иду к раковым деткам. По дороге четыре раза останавливалась, рыдала. Пришла, вроде собралась, и тут мальчик берет меня за ручку – маленький, с надутым животиком, с катетером... Я не могу сдержать слез – ухожу в туалет, умываюсь, привожу себя в порядок. Прихожу и понимаю: все, мне надо быстрее уходить", – цитирует Самбурскую "Теленеделя".

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 25, 2018 в 1:11 PST

Артистка работает в Театре на Малой Бронной, снимается в кино. "Всем известно, что в театре много денег не заработаешь. Я играю, потому что мне это нравится – в театре получаю эмоции. У нас достаточно лояльное руководство, оно входит в положение, и пока мне удается совмещать театр и съемки в кино. Но если вдруг встанет выбор между ролью мечты и театром, я выберу роль мечты", – заявила актриса.

Впрочем, Самбурская известна не только своими ролями, но и сложным характером. Настасья часто оказывается в эпицентре скандалов. Хотя сама актриса отметила, что у нее есть причины вести себя жестко и эмоционально.

"Я могу со стороны казаться какой угодно – жесткой, резкой, грубой. Я себя оправдываю тем, что во мне говорит обостренное чувство справедливости. Не могу молчать, когда в мой адрес прилетает какое-то дерьмо. Первая я никогда конфликты не устраиваю, ни к кому не лезу. Но когда человек нарывается, и никто ему об этом сказать не может, вот тогда я закипаю и выдаю. И, конечно, я понимаю, почему обо мне говорят, что я хабалка и прочее", – констатировала Настасья Самбурская.