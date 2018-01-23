Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую

Съемочная группа шоу "Ревизорро" во главе с новой ведущей, актрисой Настасьей Самбурской подверглась нападению в Нижнем Новгороде в кафе "Нептун". Сотрудники ресторана были крайне агрессивны.

В Сети появилось видео с места событий. В ролике видно, как разъяренный сотрудник кафе угрожает команде "Ревизорро", занимавшейся проверкой качества обслуживания в кафе "Нептун". При этом мужчина не стесняется в выражениях.

Ему явно очень не понравились действия ведущей программы и ее коллег, команде пришлось покинуть заведение. "Я рубить сейчас начну всех! Я те сказал, выйди! Перережу сейчас всех!", – проорал мужчина, сдабривая свою речь отборной матерщиной.

Пытаясь помешать съемке, он набросился на съемочную бригаду, а одного из членов команды ударил кулаком в лицо. В результате "Ревизорро" пришлось покинуть заведение, сообщает Life.ru. Судя по видео, телевизионщики получили от драчуна синяки и ссадины.





Пока разъяренный мужчина мутузил работников ТВ, Настасье Самбурской удалось скрыться в подсобке. "Я не ожидала конфликта", – цитирует артистку Lenta.ru. По словам представителя "Пятницы!" Натальи Абрамочкиной, руководство канала решила сделать формат нового "Ревизорро" более социальным. "Наша задача не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты", — заявила она.

Отмечается, что, хотя съемочная команда "Ревизорро" и привыкла к подобным происшествиям, новая ведущая шоу попала в подобную ситуацию впервые. Премьера программы с ее участием выйдет в эфире "Пятницы" 30 января.

