70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг

София Ротару не отстает от коллег по шоу-бизнесу. Артистка тоже проводит зимние деньки на модном курорте.

На своей страничке в Instagram (если кто не знает, да, она там зарегистрирована) София Ротару опубликовала несколько фотографий из отпуска. Прославленная исполнительница выбрала по-настоящему райское местечко – Мальдивы.

Певица поделилась с многочисленными подписчиками снимками окружающей природы – изумительного цвета океана, белоснежного песка и ярко-зеленой растительности. Вечера, судя по фото, артистка также проводит на пляже.

Чтобы соответствовать ярким краскам, Ротару надела яркий бюстгальтер, который просвечивал сквозь белую рубашку. Дополнила свой образ артистка синей юбкой-платком с белой и желтой полосами и солнцезащитными очками. "Душевного тепла и любви всем! ❤️" – написала певица.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Фев 5, 2018 at 1:18 PST

Поклонники пришли в восторг. "КРАСОТКА!👍👍👍🙏🙏🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Обожаю Вас😚❤", "Все, что есть в жизни хорошее и прекрасное это Вы", "Прекрасная, обворожительная!!! Любим всем сердцем!!!😍😍😍💖💜💚👍👍👍", "Вы всегда очень хорошенькая и аккуратный стиль одежды! На сцене всегда приятно на вас смотреть и слушать", "Хорошего отдыха , дорогая София Михайловна", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Отметим, ранее на Мальдивах отдохнула скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица с завидным постоянством публиковала фотографии, на которых запечатлена в шпагате в микроскопических купальниках. За это артистка нередко получала критические отзывы пользователей Сети.