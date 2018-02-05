70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг
На своей страничке в Instagram (если кто не знает, да, она там зарегистрирована) София Ротару опубликовала несколько фотографий из отпуска. Прославленная исполнительница выбрала по-настоящему райское местечко – Мальдивы.
Певица поделилась с многочисленными подписчиками снимками окружающей природы – изумительного цвета океана, белоснежного песка и ярко-зеленой растительности. Вечера, судя по фото, артистка также проводит на пляже.
Чтобы соответствовать ярким краскам, Ротару надела яркий бюстгальтер, который просвечивал сквозь белую рубашку. Дополнила свой образ артистка синей юбкой-платком с белой и желтой полосами и солнцезащитными очками. "Душевного тепла и любви всем! ❤️" – написала певица.
Поклонники пришли в восторг. "КРАСОТКА!👍👍👍🙏🙏🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Обожаю Вас😚❤", "Все, что есть в жизни хорошее и прекрасное это Вы", "Прекрасная, обворожительная!!! Любим всем сердцем!!!😍😍😍💖💜💚👍👍👍", "Вы всегда очень хорошенькая и аккуратный стиль одежды! На сцене всегда приятно на вас смотреть и слушать", "Хорошего отдыха , дорогая София Михайловна", – рассыпались в комплиментах подписчики.
Отметим, ранее на Мальдивах отдохнула скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица с завидным постоянством публиковала фотографии, на которых запечатлена в шпагате в микроскопических купальниках. За это артистка нередко получала критические отзывы пользователей Сети.
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