Россиянка запытала мужа до смерти песней Ротару

Молодой житель Новокузнецка не выдержал музыкальной пытки, устроенной женой. На просьбу сменить пластинку дама ударила его ножом.

Подвыпившая женщина, поскандалив с мужем, слушала песни Софии Ротару. Она по нескольку раз прокручивала композиции, а после просьбы прекратить музыкальную атаку вовсе включала одну и ту же песню.



Мужу, который терпел пытку, готовя на кухне борщ, позвонили с работы. Супруга тут же начала выяснять, кто это был. Затем она отобрала мобильный телефон и пообещала проверять, кто звонит по вечерам.

Молодой человек подчеркнул, что ему нужны сохраненные в гаджете номера. Это окончательно вывело даму из себя. Она схватила нож и нанесла мужу несколько ударов. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

По данным "Комсомольской правды", первый брак 49-летней женщины по неизвестным причинам распался. Однако жительница Новокузнецка быстро нашла молодого кавалера и заключила с ним официальный брак. А вскоре стала называть избранника бомжом и всячески им помыкать. Один из таких скандалов закончился трагедией.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, злоумышленница уверяет, что муж покончил с собой. "Обвиняемая в убийстве была задержана. Вину в совершении преступления не признала в полном объеме, пояснив, что сожитель совершил суицид", – рассказали журналистам в СУ СК России по Кемеровской области.