Молодая жена Краско унизила его детей на Первом канале

Молодая жена Ивана Краско считает, что бывшая супруга актера угрожает ее браку. Две "соперницы" сошлись в эфире ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Наталья Краско вынудила экс-супругу пройти ДНК-тест – утверждая, что ее дети рождены не от артиста.

Молодая супруга Краско призналась в эфире, что Иван Иванович самый близкий для нее человек. Однако она уверена, что разбить их с актером семью пытается бывшая жена Краско – Наталья Вяль. Женщина считает, что в 74 года ее муж не мог стать отцом – а значит, Вяль ему изменяла.

Иван Краско был женат четыре раза. Третьей его супругой стала костюмер Наталья Вяль. В этом браке у актера родилось двое сыновей Иван и Федор. Но семья распалась, а в сентябре 2015 года Иван Иванович женился вновь. Его избранницей стала ученица Наталья Шевель, которая на 60 лет младше актера. Несмотря на то, что этот брак в светских кругах называли пиаром, супруги уже три года счастливы вместе.

И вот теперь Наталья увидела угрозу в бывшей жене Краско. Она считает, что та с помощью сыновей пытается вернуть актера. "В нашей жизни вас слишком много. Вы постоянно манипулируете Иваном Ивановичем через сыновей. Мне это напоминает детский сад, когда мишка, который валяется на полу и никому не нужен, а когда его уже кто-то взял, вдруг появляются желающие", - заявила во время программы Наталья Краско.

Вяль не стала скрывать что жалеет о разводе с Иваном Ивановичем и считает его лучшим мужчиной своей жизни. Близкий друг семьи также подтвердил, что бывшая жена Краско пытается его вернуть. "Как только в театре появляется Иван Иванович, Наталья тут как тут", – сообщил мужчина.

Сам Краско также появился в студии. Актер уверен, что именно он – отец двух сыновей Натальи Вяль. Иван Иванович даже прошел проверку на детекторе лжи. А Вяль и дети сдали материал на ДНК-тест. Его итоги озвучил ведущий в финале эфира: мальчик Федор – на 99,99% сын Краско.