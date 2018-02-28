Гей-пара обобрала Никаса Сафронова

Оборотистые парни соблазнились торсом художника. И теперь зарабатывают на этом миллионы долларов.

Знаменитый российский художник Никас Сафронов сильно удивился, увидев мужскую коллекцию всемирно известных дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны. Недавно эти в прошлом половые, а теперь просто деловые партнеры выпустили футболки и рубашки (кстати, стоят они недешево – от 30 тысяч рублей), на которых изображен человеческий торс с головой животного. Никас заверил, что этот прием он использовал еще 25 лет назад.



"В 80-е годы я много ездил по европейским музеям, срисовывал портреты мастеров прошлого, совершенствуя свой художественный дар, – рассказал живописец Dni.Ru. – В итоге у меня собралась большая коллекция холстов с копиями известных полотен. Как-то в шутку на одном из них я к человеческому туловищу пририсовал голову кошки. Одним клиентам настолько понравилась моя картина, что ее немедленно купили. Потом я стал развивать свою идею и использовать головы собак, львов и других животных. Так появилась серия "Анимализм". Это все зафиксировано. Первые мои работы с человеческим торсом и головой собак и кошек выставлялись в 1993 году, потом в 1997-м. Сейчас такие картины можно встретить на каждой моей выставке – я издавал альбомы с ними, календари..."

Он не исключил, что знаменитая гей-пара увидела эти рисунки в интернете: в Сети представлено великое множество анималистических картин Сафронова. "Мы, русские, щедры, – вздохнул Никас. – Творим, не задумываясь, не ставя патент". Художник уверен: зарегистрируй он идею, был бы уже долларовым миллионером. А так получается, что стал жертвой оборотистых европейских геев, которые его просто обобрали.