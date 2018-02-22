Сафронов сравнил Серебрякова с примитивной Шурыгиной

Самый известный художник России возмущен заявлениями артиста. Живописец считает, что оскорблять Родину – последнее дело.

Слова Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России – сила, наглость и хамство, возмутили и простых россиян, и знаменитостей. Самый известный живописец страны Никас Сафронов поражен бесстыдством артиста, которого всегда уважал.



"Жаль, что такой серьезный актер, как Алексей Серебряков, уподобляется примитивной Диане Шурыгиной, которая строит свой пиар на историях с душком, ругая весь город, в котором она родилась, – заявил живописец в интервью Dni.Ru. – Серебряков – замечательный, харизматичный актер, но его резкие высказывания о России я категорично не поддерживаю. Сегодня ему легко вещать издалека, но почему он не говорил ничего подобного во всеуслышание, живя здесь? Мы все знаем людей, которые эмигрировали в советское время, еще в 70-80-х, и оттуда лили грязь на Родину. Я также хорошо помню, как в 90-е уезжал актер Михаил Козаков. Тогда он говорил: "Я не могу жить в этой стране, где мой ребенок боится выходить на улицу!" И правда, какое-то время он пожил в Израиле, даже выучил иврит. Но позже стал проситься обратно. Россия его приняла и простила".

"Люди возвращаются в Россию, потому что не могут жить долго вдали от Родины, – продолжил Сафронов. – Вспомним, кто уезжал отсюда после революции. А это был тогда вопрос жизни и смерти. Вспомним тех же белогвардейцев, о которых писал в романе "Бег" Михаил Булгаков: главный герой заведомо знает, что его расстреляют, но хочет вдохнуть родного воздуха. Вспомним таких великих сынов нашего Отечества, как Иван Бунин, Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Николай Бердяев, Василий Кандинский, Игорь Сикорский... Список этот можно продолжать бесконечно. Живя за рубежом, они мечтали вернуться в Россию. Александр Солженицын и Мстислав Ростропович, выпровоженные из СССР, вернулись, как только это стало возможным. И это были непростые 90-е годы!"

"Да, согласен, сегодня не все так, как бы нам хотелось, – подчеркнул художник. – Но и Серебряков столкнется со многими проблемами в заграничной жизни – в Канаде, в Америке... Лично я, уезжая из дома за рубеж больше чем на неделю, начинаю скучать по России, еще сильнее ее любить и гордиться тем, что я русский. Надо всегда оставаться гражданином и человеком, где бы ты ни жил. И помнить, что хорош тот, кто не выносит сор из избы. Нужно также помнить, что речь идет о великой стране, в которой есть вера, надежда, любовь".

"Кстати, фильм "Левиафан", в котором снимался Серебряков, внутренне я не принял, – добавил Никас. – Такие фильмы у нас штампуются десятками. Но Запад его поддержал – там все поддерживают, что лжесвидетельствует и очерняет Россию. Вспомните хотя бы злополучных Pussy Riot – они получили по несколько миллионов долларов только за то, что кричали и ругались матом в храме. Быть может, именно благодаря таким высказываниям "наш герой" хочет получить там роль в кино? Но я не считаю, что подобным способом надо двигаться в карьере. Что он или подобные ему люди будут делать, если вдруг Россия исчезнет? Радоваться, что они тоже виновники этого "торжества"?"

"Россия – единственная страна, которая держит весь мир в более-менее сбалансированном покое, – заключил Сафронов. – Вот увидите, пройдет какое-то время, и он тысячу раз пожалеет, что так плохо отзывался о стране, где родился и состоялся как актер. Россия была, есть и будет. И проживет без него. Мне нравится, как высказался один из любимых моих художников Николай Рерих: "Любите Родину. Любите народ русский. Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и все человечество… Полюбите Родину всеми силами – и она вас возлюбит".