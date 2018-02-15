Бузова без белья раскорячилась в Кремле

В День святого Валентина состоялась долгожданная премьера клипа на песню Ольги Бузовой Wi-Fi. Эту же композицию она исполнила в Кремле на концерте в честь Дня всех влюбленных, который устраивал канал МУЗ-ТВ.



Поющая звезда "Дома-2" почему-то была не в духе – к баннеру с логотипами спонсоров, в отличие от коллег, не вышла, интервью не давала. Лишь на пару минут в коридоре перед выходом на сцену попозировала умоляющим журналистам. Разумеется, присела, чтобы была видна пятая точка, не прикрытая нижним бельем. Да и зачем прикрывать что-то, когда есть чем хвастаться. А когда ты без мужчины уже год, то еще не так раскорячишься!

"Секса у меня не было год и два месяца", – уточнила Бузова. А потом подхватила дорогую шубку и, как пела Пугачева, "встреча была коротка, в ночь ее поезд унес". Новоявленная певица пояснила, что уезжает на гастроли. Сегодня она очень востребована – песни про "Мало половин" и "Привыкаю" пользуются сумасшедшей популярностью.

"Я не переживаю, что День всех влюбленных провела на работе, – призналась певица. – Ведь у меня есть зрители, их любовь, а они не предадут и не обманут. Это важнее всего остального".





Напомним, что несколькими днями ранее звезда "Дома-2" покорила столичный "Олимпийский". За кулисами, куда после выступления пришла Ольга, уже бились в истерике журналисты – такого внимания больше не было ни к одному другому из 35 участников концерта! Бузова не разочаровала – она эротично двигалась, принимая откровенные позы, раздвигала ноги, чтобы "случайно" показать черное белье. Ее продуманный сексуальный образ дополняли черные колготки в сетку – все в лучших традициях Мадонны.