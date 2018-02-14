Что случилось с внешностью Настасьи Самбурской

Поклонники не узнали Настасью Самбурскую. Фанаты заявили, что актриса сильно изменилась.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Настасья Самбурская опубликовала несколько фотографий, на которых рекламирует одежду. На снимках скандально известная актриса запечатлена в футболке и джинсах.

Однако публикация артистки получила неоднозначную реакцию у ее поклонников. Почему-то многие фанаты не узнали Настасью и раскритиковали ее живот. "Прям не похожа) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не узнать )", "Мож в зал запишешься?!", "Сама на себя не похожа🙈🙈🙈", "А где кубики? :)", "Ну пресс так себе", "Красивая, но ты прям не похожа на себя", – высказались многочисленные подписчики.

Ранее сама актриса признавалась в интервью, что у нее есть претензии к своей внешности. "Я не то чтобы склонна к полноте, но переедаю периодически, – призналась актриса. – Люблю, как все живые люди, и булочку иногда съесть".

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 12, 2018 в 11:21 PST

"Недавно была с друзьями в Таиланде, а ребята, мужики, – они же жрут, когда хотят и что хотят, и я за компанию ела поздно. А у меня такой организм – мне нельзя есть вечером. И меня немножко разнесло, – вздохнула Самбурская. – Два кило, но на мне они очень заметны сразу. Второй подбородок моментально проявляется".

Недавно Настасья Самбурская попала в неприятную ситуацию – она поскользнулась и упала. К счастью, актриса смогла подняться и, сев в автомобиль, продолжила свой путь. Артистка отправлялась на гастроли в Латвию. Но в Риге ей стало хуже. Опасаясь повреждения копчика, Самбурская вместо репетиции и прогулки по старому городу поехала в больницу на рентген. Пройдя осмотр, она все же смогла поучаствовать в шоу Виктора Дробыша, видимо, артистке не грозили серьезные проблемы со здоровьем.