Брежнева заставляет работать завистливую Седакову

Певица Анна Седакова призналась, что никогда не сможет стать такой же худенькой как Вера Брежнева. Слишком уж они разные.

Анна Седокова в свои 35 лет прекрасно выглядит. Рождение троих детей не помешало знаменитости сохранить идеальную фигуру. Вокалистка с удовольствием делится с поклонниками секретом своей красоты.

По словам артистки, залог хорошей фигуры – это регулярные занятия спортом. "Мне еще лет в 18 хватило ума начать тренироваться. И до сих пор, уже большая девочка, каждый день делаю комплекс упражнений, которые мне еще тогда показал мой тренер. Мышечная память – великолепная вещь!" – сообщила артистка.

Анна уверена, что любовь к физическим нагрузкам надо прививать с детства. Свою старшую дочь – 14-летнюю Алину звезда заставляет посещать тренажерный зал, да и сама старается не пропускать занятия.

Артистка отметила, что необходимо реально оценивать свои возможности и не стремиться к недостижимым идеалам. Также Седокова зареклась никогда не ровняться на других. Певица понимает, что сколько бы она не завидовала фигуре Вере Брежневой, такой тоненькой ей не стать – слишком уж они разные по телосложению.

"Вот у меня и мама и бабуля все не худенькие и мне никогда не стать такой худенькой, как Вера Брежнева. Но я могу работать над своими особенностями фигуры и просто украсить ее. Хотя, сколько я помню Веру, она всегда над собой работала и с неба ничего не упало", – цитирует Анну Седокову 7 Дней.ru.