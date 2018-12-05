В грязи и одиночестве: Малахов раскрыл тайну смерти известного диктора

Несколько дней назад не стало легендарного диктора Юрия Петровича Ковеленова. Внезапная смерть советской звезды вызвала немало слухов. Говорят, он умер в абсолютном одиночестве и страшной нищете. Мол, дочь Марина, которая долгое время живет в Италии, не заботилась о знаменитом родителе.

Сама же Марина Ковеленова сразу после смерти отца появилась в одном из ток-шоу. Она заявила, что ее родитель стал жертвой мошенников. Со счетов знаменитого диктора исчезли крупные суммы. В пропаже она обвинила сотрудников Российского фонда милосердия и здоровья, к которым телеведущий обратился за помощью. Также она предположила, что работники центра, в частности Ольга Викторовна Бондарева, могли подменить завещание.

Сотрудница благотворительного фонда Ольга Викторовна пришла в студию программы "Прямой эфир". Женщина сообщила ведущему Андрею Малахову, что готова пройти проверку на детекторе лжи.

Бондарева уверяла, что в последнее время Ковеленов сильно болел, ему была показана госпитализация, однако ложиться в больницу он наотрез отказывался. Это упрямство стоило диктору жизни.

"Мы с ним беседовали, ему нужно было срочно ложиться в больницу. Он говорил, что он решит этот вопрос, что он не может дозвониться до знакомого, который в Склифосовского работает. Это продолжалось где-то дней десять. В итоге он мне звонит и говорит: "Оль, у меня закончились продукты". Это было ужасно, человек жил в одиночестве. Я совершенно была потрясена, что он просто боролся за свою жизнь, отчаянно боролся. Он жил в грязи, за ним никто не ухаживал, ему никто не помогал", – вспоминает работница фонда.

После того как Ольга прошла тестирование на детекторе лжи, гостям и экспертам огласили результаты. Полиграфолог Жанна Строганова сообщила, что Бондарева, помогая советской звезде, не имела корыстного умысла. Она не предлагала Юрию Петровичу отказаться от официальной медицины в пользу гомеопатии, никогда не видела его завещания, не снимала деньги с банковских карт Ковеленова.