Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна

Поклонники артиста в панике. Они не знают, как чувствует себя кумир.

Армену Джигарханяну идет 84-й год. Состояние здоровья – в соответствии с паспортными данными. Но более точно узнать о том, как чувствует себя легендарный артист, не представляется возможным. Его окружение тщательно оберегает Армена Борисовича от контактов с внешним миром. Даже телефоном не дают пользоваться. Не дай бог, мол, позвонит Виталина Цымбалюк-Романовская или ее подруги!

Россияне просто потеряли актера из вида – не знают, где он, как он, с кем он, да жив ли вообще. И от этого поклонники просто приходят в ужас.

"Несколько месяцев назад, мне удалось до него дозвониться и попросить о встрече, – рассказала представляющая интересы Цымбалюк-Романовской адвокат Лариса Широкова. – Армен Борисович был настроен благодушно, сказал, что готов общаться, но только в присутствии юриста. Мы согласились, приехали в театр, но охранник нас туда попросту не пустил, а телефон оказался выключенным. Потом, очевидно, ему поменяли номер".



Режиссер Юрий Шерлинг уверен, что на больного Джигарханяна повлияли люди, которые руководствуются исключительно меркантильными интересами. "Я готов утверждать следующую вещь: Армен Борисович плохо себя чувствует. Он сказал мне: "Сынок, у меня нет сейчас сил..." Все. И выражение его лица было грустным. А когда он был с Виталиной, светился от счастья", – поделился ранее друг звезды.

Бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская носилась с ним как с малым ребенком – шила туфли на заказ в Германии, кормила из ложечки, варила вкусные клюквенные компоты, следила, чтобы в его рационе не было вредных продуктов. Вряд ли сегодня Армена Борисовича кто-то окружил подобной заботой и бескорыстной любовью. Но он, как известно, доброго к себе отношения юной прелестницы не оценил и на всю страны оболгал ее, назвав воровкой.