Надумавшая бежать за границу Сябитова чурается россиян
Сябитова старости не боится. К осени жизни звезда начала готовиться еще в молодости – с момента первой зарплаты.
"Создавала ресурсы – выходила замуж, рожала детей, воспитывала их, инвестировала в их образование, начала строить дома, постоянно расширяю количество родственников", – сообщила Роза. Телеведущая отметила, что добивалась славы именно для того, чтобы жить не только на одну пенсию.
В будущем Сябитова планирует сбежать от столичной суеты и переехать на какой-нибудь курорт. "Вообще, я бы хотела иметь недвижимость за границей, чтобы там состариться. Возможно, это будет остров Тенерифе или Сицилия. Наверное, второй вариант мне больше подойдет, в Италии очень красивые мужчины!" – отметила Роза.
Пока теледива чувствует в себе силы для работы и наращивания капитала, поэтому в отпуск летает нечасто. Роза предпочитает отдых вдали от шумных компаний и громких вечеринок, не любит, когда ее узнают за границей, оттого на курортах чурается россиян.
Сябитова здорово экономит на путешествиях: часто путевки ей достаются бесплатно. "Если мне нужно отдохнуть, то обычно звоню в Дубай и говорю: "А вам не нужна реклама?" Они отвечают: "Нужна!" Так я прилетаю за их счет, рекламирую отель и спокойно отдыхаю. Зачем свои деньги тратить? Я же сейчас в топе!" – цитирует звезду Sobesednik.ru.
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