"Ты сейчас умрешь!" – Утяшева сделала признание

Гимнастка порадовала поклонников очередным снимком в своем Instagram-аккаунте. Ляйсан Утяшева выложила фото в ретростиле.

Жена шоумена Павла Воли сфотографировалась у телефона в красивом интерьере. "Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры!" – подписала спортсменка фото цитатой из советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию".

При этом Утяшева добавила, что ретроснимок был навеян именно советским кино. Она призналась, что в Новый год любит смотреть старые фильмы. Спортсменка отметила, что может пересматривать их вечно. "А какая ваша любимая советская комедия?" – спросила Ляйсан подписчиков.

В комментариях поклонники поделились со звездой своими предпочтениями. "Любовь и голуби – моя слабость. Казалось бы, наизусть уже знаю, но все равно пересматриваю раз за разом. Потрясающий фильм", "Девчата", могу смотреть бесконечное количество раз", "Ирония судьбы", "Большая перемена" и Чародеи", – высказались фолловеры.

Ранее СМИ сообщали, что брак гимнастки с телеведущим Павлом Волей переживает непростые времена. Утяшева перестала носить обручальное кольцо.

"Дни.ру" связались с гадалкой, чтобы узнать, что происходит в жизни супругов. "Ляйсан Утяшева – человек с огромным терпением. Она готова уступать и закрывать глаза на многие вещи, умеет убеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан – гармоничная пара, и в этом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, но всякому терпению приходит конец", – рассказала ведунья Саона.