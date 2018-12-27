Середина рабочей недели выдалась весьма насыщенной на скандалы и возмутительные выходки российских звезд. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 декабря 2018 года.



"Крым – Украина": Лолита взбесила неожиданным заявлением

Российская певица Лолита сделала громкое заявление, которое буквально взбесило пользователей соцсетей, да и ее коллег по цеху. Дива сказала, что для нее Крым – это по-прежнему Украина.

При этом Лолита подчеркнула, что для нее нет различий между российскими и украинскими гражданами, она может петь "для всех". Она привела в пример других звезд эстрады, которые были вынуждены разделиться на два лагеря. Со слов Лолиты, Лобода и Лорак остались развивать карьеру в России, потому что они здесь востребованы, а Тина Кароль, Зеленский, Вакарчук верны Киеву. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

