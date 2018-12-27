"У него больше нет в жизни ничего": Пригожин раскрыл Киркорова

Валерия не попала в топ музыкантов 2018 года, зато его лидером стал Филипп Киркоров. Почему так случилось, объяснил муж певицы, продюсер Иосиф Пригожин.

Согласно данным ВЦИОМ, музыкантом года стал Филипп Киркоров. Также в пятерку лучших вошли пианист Денис Мацуев, "золотой голос России" Николай Басков, Алла Пугачева и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выбор россиян. Он убежден, что Филипп заслуженно оказался на первом месте, ведь он очень заметный, держит удар, да и вообще "пахарь".

"Я не знаю второго такого человека, который готов жить 24 на семь, всегда отвечая на звонки, реагируя. Он просто дышит этим. Мне кажется, у него больше нет в жизни ничего, кроме того, чем он занимается", – цитирует Иосифа Пригожина НСН. Продюсер по достоинству оценил и песню Филиппа "Цвет настроения – синий", назвав клип на нее заметным и скандальным одновременно.

Ничего не имеет Пригожин против других участников рейтинга. "Коля Басков тоже. Шнур – это тоже объективная история. Алла Борисовна – наше все, она всегда в хит-парадах", – заключил продюсер. Он прокомментировал тот факт, что его супруга, популярная певица Валерия, не попала в топ музыкантов 2018 года. Продюсер убежден, что все дело в интеллигентности Валерии, в ее нежелании попадать в скандальные истории.

"Она не может себе позволить перейти черту, всегда старается оставаться в эстетике светлого человека. А у нас чем грязнее, тем лучше", – объяснил Иосиф Пригожин.