"Неизвестно, что будет завтра": Лепс рассказал о серьезной болезни

Григорий Лепс дал откровенное интервью. Один из самых востребованных артистов отечественной эстрады признался, что не любит песню "Натали", которая сделала его знаменитым, и рассказал, что серьезная болезнь заставила его пересмотреть взгляды на жизнь.

Свою песенную карьеру Григорий Лепс начинал в одном из сочинских ресторанов. Артист исполнял любой репертуар, начиная с песен Михаила Шуфутинского и заканчивая хитами группы "Ласковый май". Личный рекорд Григория – восемь с половиной часов непрерывной работы. "Вживую, и я даже не сходил со сцены", – подчеркнул Лепс.

Иногда он зарабатывал очень много. "И я никогда ничего себе не покупал. Заработал – и прогуляли, вокруг же девчонки, друзья-товарищи", – рассказал певец. Исполнитель никогда не скрывал, что во время своих кутежей употреблял не только спиртное. В 33 года, к счастью, Лепс одумался. Причиной стал недуг. "Серьезно заболел. Заставляет задуматься, когда полгода лежишь в больнице и неизвестно, что будет завтра", – цитирует Григория Лепса "Теленеделя".

Артист смог побороть болезнь, однако его сразило новое несчастье – он потерял голос. К этому певец отнесся философски. "Это касается любого вокалиста. Рано или поздно происходят изменения, особенно у тех, кто много работает", – констатировал он. Лепс перенес операцию и период, когда не знал, сможет ли петь дальше.

Впрочем, он и сейчас не знает. "После операции мне запретили петь два месяца, советовали даже стараться не разговаривать, но я через неделю уже орал в "Метелице". Ну а что делать, надо было на что-то жить. Вот тогда я окончательно потерял голос", – рассказал Григорий Лепс.

Первый успех артисту принесла песня "Натали". Певец признался, что лично ему эта композиция не нравится. "Я ее спел только потому, что понимал: людям она понравится. Наша обязанность – работать именно для людей", – убежден артист. Окончательно же Григорий Лепс покорил публику, исполнив песню "Рюмка водки".