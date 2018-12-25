"Игра не стоит свеч": Знаменитая певица рассказала об изменах

На форуме "Дни.ру" между читателями разгорелась дискуссия. Одна из пользовательниц Сети поделилась своим горем, а исполнительница Татьяна Котова высказала свое отношение к трудной ситуации.

"Я переспала с другом по пьяни. Что мне теперь делать? Боюсь своему сказать, знаю, что никогда не простит мне этого... так не хочу его терять , – написала на форуме "Дни.ру" девушка. Фолловеры разделились на два лагеря: одни поддержали автора поста, а другие посчитали, что подобная ситуация просто недопустима.

"Почему последнее время я все чаще и чаще слышу истории об изменах по пьяни? Если пить не умеете и границ не знаете, зачем пьете непонятно где и непонятно с кем???", "Да ладно, ну оступился человек, всякое бывает. Парню не говори, побереги себе нервы и ему, если ты расскажешь, никому легче от этого не станет", "Сказать надо, неужели вы не понимаете, что не сказав, вы не даете ему права выбора (прощать вас или нет), это нечестно. Да и на самом деле, когда любят – не обманывают", – высказались читатели на форуме "Дни.ру".

Свою точку зрения на измены выразила "Дни.ру" и певица Татьяна Котова. По ее словам, сколько существует в мире измен – столько для них поводов, причин и мотивов. Артистка уверена, что там, где есть настоящая, искренняя любовь, измена вряд ли случается "просто потому, что двое находят друг в друге все, что искали".

"А так, мужчины чаще всего изменяют даже не тогда, когда в семье плохо, когда любовь рушится, как карточный домик, а наоборот, когда все хорошо. Это странно может прозвучать, но это так. Еще неизвестно, кто больше живет эмоциями в любви – женщины, как это принято считать, или мужчины", – считает Котова. Певица отметила, что женщина изменяет, если чувствует, что мужчина не является ее идеалом и мечтой.

По словам звезды, женщина идет налево, если не получает от своего избранника достаточно тепла или мужской заботы, внимания, если не чувствует в нем защитника и человека, который может морально и материально ее поддержать.

"И в этом случае выход только один – выйти из отношений, признаться себе, что игра не стоит свеч. В Вашей ситуации все омрачается высоким градусом. Алкоголь, конечно, затуманивает сознание, но не настолько, чтобы разрушить что-то ценное и вечное. Значит, была помеха, значит, что-то не устраивало в тех отношениях. Наверное, надо просто сесть и честно самой себе (в первую очередь!) во всем признаться", – считает Татьяна Котова.

По ее мнению, после измены отношения вряд ли могут быть выстроены счастливо и достойно. "Так что, если спрашиваете совет – то, на мой взгляд, будет правильно завершить отношения, взять паузу, чтобы понять, кого вы хотите видеть рядом с собой и уже войти в новую историю осознанно и красиво. Удачи Вам!" – пожелала певица читательнице "Дни.ру".