Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 ноября 2018 года
Пугачева отказалась от выступлений из-за болезни
Певица сделала важное заявление. Она не выйдет на сцену в юбилей своего друга. Поклонники в ужасе.
"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – сообщила артистка на своей странице в социальной сети. Подробнее о произошедшем с Примадонной читайте в новостях шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".
Прооперированная Лобода разрыдалась перед Малаховым
Андрей Малахов поговорил со Светланой Лободой в рамках своего шоу "Прямой эфир". Певица рассказала, как себя чувствует после перенесенной операции.
Из-за проблем со здоровьем у артистки сорвались важные концерты в Москве, однако сама певица вынесла важный урок из произошедшего – она хочет жить, а не существовать. Во время интервью Светлана расплакалась.
У ведущей "Давай поженимся" обнаружили опухоль
Кира Прошутинская поговорила с астрологом Тамарой Глобой. Женщина рассказала о неудачах в личной жизни и серьезной болезни.
Тамара Глоба призналась, что в первом браке буквально душила мужа своими чувствами. Супруг же был гораздо спокойнее в проявлении эмоций, а возможно, и вовсе равнодушен. Ведь даже когда выяснилось, что Тамара серьезно больна, он практически не навещал ее. С опухолью Глоба боролась в одиночку. Читайте о жизни Тамары Глобы, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".
Малышева молчит о задавленном автобусом муже
Стало известно, что муж Елены Малышевой попал под колеса автобуса. Однако сама телеведущая предпочитает рекламировать свою диету, а не рассказывать о состоянии благоверного.
По некоторой информации, Игорь Малышев стал жертвой автомобильной катастрофы еще 6 ноября, однако журналисты узнали об этом лишь сейчас. Мужчина госпитализирован. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.
В Сети опубликованы эротические фото красавчика Газманова
Восторгу поклонниц сына Олега Газманова нет предела. Филипп опубликовал новые фотографии, сразив девушек наповал своей красотой.
Сын известного российского певца Олега Газманова живет в Лондоне, в Москве бывает нечасто. Молодой человек любит путешествия, много времени проводит в спортзале.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.
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