У ведущей "Давай поженимся" обнаружили опухоль

В рамках ток-шоу "Жена. История любви" на телеканале "ТВ Центр" Кира Прошутинская поговорила с астрологом Тамарой Глобой. Женщина рассказала о неудачах в личной жизни и серьезной болезни.

Тамара Глоба призналась, что в первом браке буквально душила мужа своими чувствами. Супруг же был гораздо спокойнее в проявлении эмоций, а возможно, и вовсе равнодушен. Ведь даже когда выяснилось, что Тамара серьезно больна, он практически не навещал ее.

Астролог рассказала о своем недуге: "В 23 года я тяжело заболела. Сказали, что опухоль. Лежала в раковом корпусе. После операции год не могла поднять голову от подушки". А когда Тамара оправилась, родила мужу дочь Анну. Однако наличие общего ребенка не спасло брак от краха.

Встречу со вторым мужем Тамара Глоба, по ее признанию, предчувствовала. "Это было удивительно. За два дня до нашей встречи я вдруг поняла, что что-то произойдет, от чего моя жизнь перевернется полностью", – сказала астролог.

При этом Павел Глоба ее откровенно пугал. "Он был очень яркий, красивый, но эти пронзительные глаза и черные волосы меня напугали. Было в нем что-то гипнотическое и в то же время навязчивое… После этой встречи целый год я не хотела с ним общаться – он меня пугал", – объяснила Глоба. Тамара подарила Павлу сына Богдана. Но отношения все равно дали трещину, и брак распался. Более того, до сих пор Тамара и Павел не общаются, причем даже с сыном он не поддерживает отношений.

Третий раз Тамара Глоба всерьез увлеклась, когда ей было 35 лет, а ее возлюбленному – на десять лет меньше. Речь идет о пловце, олимпийском чемпионе Вениамине Таяновиче. Астролог отметила, что он удивительно хорошо ладил с ее детьми. "Он возил моих детей в школу, он их понимал, учил многим вещам. Они его любили, считали своим отцом. Брак с Веней, наверное, для меня был самым лучшим, потому что мы не жили никогда отдельно, никогда за пазухой не держали хитрость, всегда были вместе, заботились о детях", – рассказала Тамара.

Она четырежды отказывалась выходить замуж за Таяновича, несмотря на казалось бы абсолютную гармонию в отношениях. Более того, 18 лет назад они расстались.