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Помощница скрывает страшную правду о болезни Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Примадонна отменила выступление на юбилейном вечере Леонида Агутина в "Олимпийском". Поклонники бьют тревогу, но помощница последней народной артистки Советского Союза поспешила всех успокоить.
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"Нормально, ничего страшного. Ну мы не будем рассказывать, что случилось. Петь-то она может, она просто не может пойти на концерт", – цитирует РЕН ТВ бессменную помощницу Пугачевой Елену Чупракову. Она явно что-то скрывает, ведь сама Примадонна заявила, что больна.

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"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – сообщила ранее сама Пугачева. Этим она сильно огорчила фанатов, которые ждали, что артистка исполнит композицию Агутина "Ты плачешь" из альбома 2016 года.

Поклонники гадают, что же стряслось, ведь у артистки целый букет болезней. Например, лет десять назад эндокринная система, которая после Чернобыля у Пугачевой не в порядке, стала причиной выявленного  сахарного диабета. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. 

Пугачева давно жаловалась на проблемы с сердцем – врачи говорили о стенокардии. Свой последний концерт в Ростове, например, она была вынуждена перенести, а когда вышла к зрителям, призналась: "К сожалению, не все от нас зависит. Теперь я знаю, как сердце может болеть..." Тогда Примадонне пришлось сделать стентирование. Все из-за того же диабета Пугачева плохо тяжело перенесла пластическую операцию, на которую решилась в 2007-м, и липосакцию, избавляющую от лишней жировой ткани, которую делала в 2009-м. 

Автор: Иван Губкин8 ноября 2018, 15:44
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