Врачи издевались над впавшей в кому известной певицей

Летом в результате инсульта солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо впала в кому. Артистка проходила лечение в одной из киевских клиник, но ее перевезли в Полтаву из-за недопустимого поведения медиков, говорят близкие к певице люди.

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