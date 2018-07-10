Почему прячут впавшую в кому известную певицу

Появились новые данные о состоянии солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо. Директор коллектива Игорь Лахин сообщил, что женщина находится в одной из больниц Киева, однако уточнять адрес не стал, чтобы "не создавать лишнего ажиотажа".

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