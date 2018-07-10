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Почему прячут впавшую в кому известную певицу

Нина Кирсо. Фото: instagram.com/ninakirso
Появились новые данные о состоянии солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо. Директор коллектива Игорь Лахин сообщил, что женщина находится в одной из больниц Киева, однако уточнять адрес не стал, чтобы "не создавать лишнего ажиотажа".
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Чуть более месяца назад солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо сразил инсульт. В этот момент артистка была дома одна – никто не смог оказать вовремя помощь. Когда певица оказалась в больнице, ей поставили неутешительный диагноз – "тяжелый инсульт третьей степени".

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К счастью, состояние популярной исполнительницы стабилизировалось. Однако в сознание 55-летняя артистка пока не пришла. "Она находится в клинике в Киеве. Сейчас группа "Фристайл" дает благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады. Средства, полученные от концертов, будут перечислены на лечение Нины", – рассказал директор группы "Фристайл" Игорь Лахин.

Он отметил, что степень комы уже не такая тяжелая. В какой именно больнице находится Кирсо, Лахин предпочел не уточнять, чтобы "не создавать лишнего ажиотажа", сообщает сайт "Комсомольская правда" на Украине".

Ранее лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин обнародовал фото певицы и призвал молиться о ее выздоровлении. "1 июня 2018 года в своей квартире была найдена без сознания солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Врачи борются за ее жизнь. Нина в коме. Группа "Ласковый май" молится за ее здоровье💙🙏💙", – написал Разин.

До этого коллега артистки по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности. "Нина была дома одна. Сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом (в Полтаве), обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так как стояла, так и потеряла сознание", – сообщил Кузнецов. Добавим, что Кирсо сделали минимум две операции.

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Автор: Наталья Аряева10 июля 2018, 09:14

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